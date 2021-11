Contanti: la Banca d’Italia spiega cosa succederà all’evasione fiscale

Il Governo Draghi introdurrà un nuovo limite per i contanti. Questo porterà inevitabilmente a conseguenze positive per alcuni, tra cui molto probabilmente lo Stato, e negative per altri, meglio definiti i furbetti del quartiere. Comunque, a scanso di equivoci, la Banca d'Italia ha spiegato, in una sua breve nota, cosa succederà all'evasione fiscale a far data del 1° gennaio 2022, giorno in cui entreranno in vigore le nuove cifre limite da destinare ai pagamenti in contanti.