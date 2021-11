TIM va all’assalto di Iliad e della sua ricaricabile Giga 120 nel mese di Novembre. L’operatore italiano ha tutta l’intenzione di ampliare il suo già nutrito gruppo di clienti, mettendo a disposizione dei nuovi utenti una serie di vantaggiose iniziative per la telefonia mobile. Particolare rilievo nel corso delle prossime settimane sarà dato da TIM alle nuove tariffe Wonder.

TIM all’assalto di Iliad: ecco le tariffe di Novembre

Le offerte Wonder di TIM saranno garantite a tutti gli abbonati che andranno ad esercitare la portabilità del numero da altro provider. Allo stato attuale, in base alle disposizioni commerciali, del provider italiano queste ricaricabili saranno invece inaccessibili a tutti coloro che già hanno una SIM operativa.

La TIM Wonder presenta due formati ai nuovi abbonati. Una prima versione dell’offerta ha un costo pari a 9,99 euro. I clienti che scelgono di attivare la promozione riceveranno 70 Giga per navigare in internet con l’aggiunta di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili ed SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica.

Il secondo formato della TIM Wonder conferma sempre il prezzo mensile pari a 9,99 euro. Gli abbonati però avranno meno consumi in proporzione, con 50 Giga per la connessione di rete in 4G cui si aggiungono chiamate illimitate ed SMS infiniti.

Anche per le TIM Wonder, l’operatore conferma una condizione molto vantaggiosa per gli utenti. Durante il primo semestre, infatti, il provider si impegna a garantire costi bloccati senza la possibilità quindi di inserire delle rimodulazioni di prezzo unilaterali sui prezzi per il rinnovo.