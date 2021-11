Tra pochi giorni inizierà ufficialmente la settimana del Black Friday, durante la quale sarà possibile usufruire di svariati sconti e offerte presso numerosi rivenditori. Queste offerte riguarderanno anche il PlayStation Store. Tuttavia, in attesa del “Venerdì Nero”, sono già disponibili sullo store di Sony diversi videogiochi in sconto. Vediamoli qui di seguito.

Ecco le offerte presenti su PlayStation Store in attesa della settimana del Black Friday

Come già accennato, siamo ormai quasi arrivata alla settimana delle offerte del Black Friday ma, nonostante questo, lo store ufficiale di PlayStation è già ricco di offerte interessanti. In particolare, si trovano facilmente videogiochi piuttosto noti con uno sconto che varia dal 50% al 75%.

È presente ad esempio Crash Bandicoot 4: It’s About Time, titolo venduto al momento a 34,99 euro, ovvero con uno sconto del 50%. Troviamo poi Resident Evil VII: Gold Edition, proposto in questo caso con uno sconto pari al 60%, ovvero a 19,99 euro. Presenti infine numerosi titoli della saga di Yakuza. Yakuza 6: The Song of Life è ad esempio proposto a 7,99 euro (sconto del 60%). Tuttavia, questi sconti saranno validi soltanto fino al prossimo 2 dicembre 2021.

Vi ricordiamo, però, che a breve avrà inizio la settimana del Black Friday e in questi giorni sono già trapelati rumors e leaks riguardanti gli sconti per PS4, PS5 e PlayStation Plus. Stando a quanto è emerso, l’abbonamento di PlayStation Plus sarà disponibile ad un prezzo scontato di 40 euro (con il 33% di sconto). Per PS5, si parla invece dei videogiochi Ratchet & Clank: Rift Apart e Death Standing: Definitive Edition, mentre per PS4 i videogiochi sarebbero Gran Turismo Sport e Ghost of Tsushima.