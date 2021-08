Il mese di agosto 2021 porta ancora con sé diverse sorprese per tutti gli amanti dei videogiochi. Su PlayStation Store sono infatti disponibili tanti videogiochi in offerta a dei prezzi molto bassi, anche a meno di 5 euro. Vediamo qui di seguito quali sono i più interessanti.

Ecco i migliori giochi in offerta su PlayStation Store anche a meno di 5 euro

Qualche giorno fa il colosso giapponese Sony ha proposto un’offerta davvero sorprendente, proponendo l’abbonamento annuale di 12 mesi del servizio PlayStation Plus su PS4 e PS5 a soli 29,90 euro. Oltre a questo, come già accennato, per gli amanti dei videogame sono disponibili ulteriori sorprese.

Anche per questo mese, infatti, il PlayStation Store risulta essere piuttosto ricco di offerte davvero succulente e proposte soprattutto a dei prezzi inferiori addirittura a 5 euro e riguardanti anche titoli piuttosto rinomati e conosciuti. Uno dei primi videogiochi che segnaliamo è sicuramente Tomb Raider Definitive Edition. Si tratta del primo capitolo della trilogia dedicata a Lara Croft e che ha debuttato ufficialmente nel 2013, per poi essere successivamente rimasterizzato per la console PlayStation 4. Attualmente, è possibile acquistare questo videogioco sullo store di PlayStation a soli 2,99 euro, con inclusi anche vari DLC.

Altri due titoli proposti in offerta sempre sul PlayStation Store sono rispettivamente Battlefield 4 e Metal Gear Solid V The Definitive Experience. Entrambi sono titoli proposti in offerta ad un prezzo di soli 4,99 euro. Il secondo di questi, in particolare, include inoltre The Phantom Pain, il prologo Ground Zeroes, il gioco multiplayer Metal Gear Oline e più di 36 DLC.