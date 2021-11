Esselunga accorcia le distanze dai principali rivenditori di elettronica del nostro paese, con il lancio di una campagna promozionale che la vede scontare i migliori prodotti in circolazione, raggiungendo prezzi sempre più bassi e ridotti.

Tutti gli utenti che vorranno effettivamente approfittare degli sconti lanciati da Esselunga, possono decidere di recarsi personalmente in uno degli innumerevoli punti vendita dislocati sul territorio nazionale, senza però collegarsi direttamente al sito ufficiale. In parallelo ricordiamo che lo smartphone in promozione è distribuito con garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che il suo essere completamente sbrandizzato, ciò sta a significare che gli aggiornamenti vengono rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Se volete i nuovi codici sconto Amazon sul vostro smartphone, scoprendo in anteprima anche le offerte Black Friday migliori, dovete iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Esselunga è inarrestabile: nuove offerte dai prezzi sempre più economici

Con Esselunga non si scherza assolutamente, la più recente campagna promozionale dell’azienda l’ha vista scontare l’incredibile Oppo Find X3 Lite, raggiungendo il prezzo finale di soli 299 euro. La cifra, in confronto a quanto il mercato è attualmente in grado di offrire, appare essere più che abbordabile, sopratutto sulla base delle incredibili specifiche tecniche promesse.

Scoprendole da vicino notiamo infatti la presenza di un display AMOLED da 6,4 pollici di diagonale, un processore Qualcomm Snapragon 765G, 8GB di RAM, 4 fotocamere nella parte posteriore (con la principale da 64 megapixel), affiancate da una frontale da 32 megapixel, nonché chip NFC, 128GB di memoria interna (espandibili tramite l’inserimento di una microSD), passando per la connettività 5G ed una ricarica rapida da ben 4300mAh.