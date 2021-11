Il Black Friday di Bennet porta con sé prezzi veramente bassissimi, che possono spingere gli utenti a spendere cifre molto ridotte, rispetto ai più comuni listini del periodo, per quanto riguarda l’acquisto di smartphone o di tecnologia generale.

Il risparmio risulta essere alla portata di tutti i consumatori, gli acquisti infatti possono essere completati indistintamente dalla provenienza nei vari punti vendita fisici, senza differenze regionali particolari. Inoltre, coloro che spenderanno più di 199 euro potranno eventualmente richiedere la rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero, per pagare tramite il conto corrente bancario.

Ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, al suo interno sono già disponibili le offerte Black Friday.

Bennet: ecco quali sono i nuovi sconti

Tantissimi sconti attendono gli utenti da Bennet, anche legati alla fascia alta della telefonia mobile e brandizzati Apple, da segnalare infatti la presenza di una importante riduzione applicata su Apple iPhone 12, un dispositivo che non necessita di presentazioni, in vendita effettivamente a soli 669 euro (nella versione con 128GB di memoria interna).

Molto buone sono anche le riduzioni applicate su alcuni dei migliori modelli Android in vendita a meno di 240 euro, tra questi spiccano chiaramente Xiaomi Redmi 9T, Galaxy A12, Galaxy A32, Xiaomi redmi Note 10S o similari.

Indipendentemente dal dispositivo che sarà stato acquistato, ricordiamo comunque che è prevista la variante no brand, ovvero gli aggiornamenti saranno più tempestivi rispetto a quanto proposto da un normale operatore telefonico. Per approfondirne la conoscenza, ricordiamo essere disponibili tutti gli sconti direttamente sul sito ufficiale, in modo da conoscere in maniera dettagliata i singoli prezzi di vendita.