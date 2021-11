Nelle scorse ore, Samsung ha comunicato tramite i propri canali ufficiali la pianificazione di un evento previsto per il 19 novembre. Ad incuriosire gli addetti ai lavori è stata la scelta di effettuare questo annuncio attraverso il profilo dedicato alla divisione microprocessori del gruppo coreano.

Nel messaggio pubblicato si poteva leggere che le novità avrebbero riguardato il mondo del gaming. Una comunicazione del genere lasciava intendere che Samsung era pronta a presentare l’atteso SoC Exynos 2200. Il chipset è in fase di sviluppo congiunto tra il brand coreano e AMD, per questo ci si aspetta proprio un salto qualitativo dalla GPU.

Tuttavia, Samsung è intervenuta direttamente confermare ulteriori informazioni riguardo l’evento in programma. Tramite una nuova comunicazione ufficiale su Twitter, il brand ha annunciato che non durante la conferenza non ci saranno annunci riguardanti i SoC Exynos.

Despite the rumors, we don't have any Exynos-related events planned on 11/19, but we do have some changes coming to our social accounts. Stay tuned to the @SamsungDSGlobal account for more!

— Samsung Exynos (@SamsungExynos) November 10, 2021