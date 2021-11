Gli sviluppatori della serie Bit.Trip hanno creato un nuovo gioco runner basato sull’universo di League of Legends chiamato Hextech Mayhem: A League of Legends Story. Hextech Mayhem arriverà su Nintendo Switch e PC la prossima settimana o tramite la prossima app Netflix Games.

Riot Forge, un ramo editoriale che collabora con sviluppatori indipendenti per creare giochi basati sull’universo di League of Legends, ha annunciato che Choice Provisions sta rilasciando un nuovo runner ritmico a tema League ed il gioco sarà presto disponibile su PC e Switch, nonchè su mobile tramite Netflix games.

League of Legends: su Netflix è disponibile Arcane

Hextech Mayhem è interpretato da Ziggs, uno yordle e un esperto di Hexplosives che deve saltare con una bomba e attaccare al ritmo di una colonna sonora di Riot. I giocatori dovranno evitare gli ostacoli e disarmare i nemici mentre concatenano combo attraverso serie ininterrotte.

Mentre Hextech Mayhem sarà disponibile per l’acquisto su PC e Switch, arriverà anche sull’app Netflix Games che sarà finalmente disponibile negli Stati Uniti il ​​10 novembre. Come Apple Arcade, l’app Netflix Games arriverà con una libreria di titoli con cui gli utenti possono giocare gratuitamente purché abbiano un abbonamento Netflix attivo.

Hextech Mayhem porterà un nuovo gioco di League of Legends su Netflix giusto in tempo per Arcane, la prima serie animata originale di Riot ambientata nel mondo di League of Legends. La serie animata è ora disponibile su Netflix e tutti gli utenti abbonati potranno godersi i primi due episodi, con gli sviluppi che saranno rilasciati settimanalmente. Anche Fortnite, per l’occasione, ha festeggiato l’uscita di Arcane con una nuova skin di Jinx, già disponibile per l’acquisto sul battle royale.