WhatsApp è una delle app di messaggistica più utilizzate in Italia. La semplicità di utilizzo che offre l’applicazione ha fatto si che praticamente tutti la scaricassero sul proprio smartphone.

WhatsApp: come contattare qualcuno senza avere il numero

Normalmente sui social possiamo contattare chiunque semplicemente tramite un username. Qui invece, come ben sanno tutti, la situazione è diversa. Per poter contattare qualcuno bisogna essere in possesso del numero di telefono.

Esiste un modo però, che in pochissimi conoscono, per aggirare questo ostacolo. Quello che andremo a fare è ottenere il numero di telefono che ci serve senza chiederlo direttamente al proprietario.

Per farlo sfrutteremo un’applicazione che prende il nome di True Caller. Si tratta di un archivio telefonico, una sorta di pagine gialle digitale. Per iscriversi bisognerà ovviamente inserire il proprio numero (alimentando così la lista a disposizione dell’app) e pagare la quota mensile di 1,99€. Una volta fatto ciò non vi resterà che verificare se il numero che vi serve è presente nel database e usarlo per contattare il proprietario su WhatsApp.