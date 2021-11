Netflix ha lanciato i suoi primi giochi mobili per gli utenti in Polonia. Questo giorno segna l’ingresso del gigante dei servizi di streaming nel mondo dei giochi. Uno dei primi titoli Netflix sono basati sulla popolare serie Stranger Things. È esclusivo per gli utenti in Polonia e solo per gli abbonati Netflix su dispositivi Android.

I due giochi Netflix sono Stranger Things: 1984 e Stranger Things 3, e tutti e due sembrano dei giochi a 8 bit. Questi giochi verranno visualizzati sull’app Netflix, ma per scaricarli bisognerà andare sul Google Play Store. Puoi anche cercare i giochi sul Google Play Store senza passare per l’app ufficiale. Dopo aver scaricato i giochi, dovrai accedere con il tuo account Netflix per iniziare a giocare. Ciò significa essenzialmente che la piattaforma li offre ma non vengono trasmessi in streaming sul tuo dispositivo come Xbox Cloud Gaming o Google Stadia.

Un’ottima partenza senza troppe speculazioni

Netflix ha evidenziato tre cose che gli utenti dovrebbero sapere: nessuna pubblicità, nessun acquisto in-app e che i giochi inclusi con l‘abbonamento Netflix. Ha anche detto nel suo annuncio che questo esperimento è ancora nelle prime fasi. “E’ ancora molto presto e abbiamo molto lavoro da fare nei prossimi mesi, ma questo è il primo passo“, ha detto la società. Non si sa quando i giochi verranno rilasciati in altri mercati.

Netflix il mese scorso ha annunciato che offrirà prima giochi su dispositivi mobili, per poi espanderlo su più dispositivi in ​​seguito. L’espansione dell’azienda nei mondo videoludico sarà inizialmente più sperimentale e dipenderà dal feedback degli utenti. Il servizio di streaming sta anche esaminando i giochi come una nuova categoria di contenuti e si baserà su show come Black Mirror: Bandersnatch e Stranger Things.