Il volantino Euronics attivato nei primi giorni del mese di Novembre, riserva agli utenti la possibilità di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, di entità decisamente superiore alle aspettative, senza obbligarli a recarsi fisicamente in specifici punti vendita.

A differenza di quanto avevamo già visto in passato, la campagna promozionale corrente risulta essere disponibile in ogni negozio sul territorio nazionale, senza distinzioni o vincoli particolari. E’ stato attivato anche il Tasso Zero, ovvero il cliente ha la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, nel momento in cui dovesse superare i 199 euro di spesa, previa approvazione della finanziaria.

Euronics: le offerte sono inarrestabili

I prodotti in promozione da Euronics raggiungono prezzi veramente ridottissimi, spingendo gli utenti a spendere cifre molto più basse del normale, nella maggior parte dei casi. Il volantino promette infatti di acquistare uno a scelta tra Galaxy S21 e Galaxy S21+, spendendo rispettivamente 699 e 745 euro.

Discorso simile per il recentissimo Oppo find X3 Neo, un prodotto da soli 599 euro, ma con alle spalle una scheda tecnica veramente assurda, e prestazioni complessive che vanno ben oltre le aspettative degli utenti, nel momento in cui si avvicinano ad una spesa di questo livello.

Naturalmente il volantino Euronics focalizza la propria attenzione anche su altre categorie merceologiche o tipologie di prodotti, il consiglio che vi possiamo dare è di collegarvi il prima possibile al sito, per avere la certezza di scoprire in esclusiva i migliori prezzi bassi.