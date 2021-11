Le offerte attivate da Carrefour con il nuovo volantino lanciato nel periodo corrente, riescono a raggiungere cifre assolutamente invitanti, senza mai obbligare l’utente a rinunciare alla qualità generale del prodotto che andrà effettivamente ad acquistare.

Il rapporto qualità/prezzo valica le promozioni del passato, garantendo un risparmio superiore alle aspettative, sebbene comunque tutti gli sconti siano stati attivati esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia. E’ bene ricordare, infatti, che gli acquisti non sono effettuabili tramite il sito ufficiale, ma sarà sempre necessario recarsi personalmente in un punto vendita.

Carrefour: tantissimi sconti vi attendono

Gli sconti attivati da Carrefour non vanno effettivamente a coinvolgere i più quotati dispositivi di fascia alta, relegandosi nel mezzo della rivendita di telefonia mobile, ovvero verso modelli che al giorno d’oggi non costano più di 300 euro.

Tutti i prodotti attualmente disponibili, lo sottolineiamo nuovamente, sono commercializzati con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, questa prevede la possibilità di riparare qualsiasi difetto di fabbrica, ma non i danni accidentali causati dagli utenti, con alle spalle anche la variante no brand, ovvero gli aggiornamenti vengono rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Precisato il tutto, all’interno del volantino Carrefour sono effettivamente acquistabili Oppo A53s, TCL 20Y o anche Oppo A94, un tris di prodotti con prezzi che partono da un minimo di 99 euro, per arrivare ad un massimo di 279 euro. Se volete scoprire e conoscere da vicino il tutto, collegatevi al sito ufficiale.