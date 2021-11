Postepay: una nuova truffa si nasconde nel messaggio phishing che trovate qui

Non ci sono dubbi sul fatto che i truffatori sfruttino i nomi più alti sonanti di ogni ambito per provare ad ingannare il pubblico. Questo è l’esempio che riguarda le carte Postepay, le più diffuse in Italia, delle quali viene utilizzato sempre il nome.

Nella nuova truffa infatti c’è un solo obiettivo: ottenere le credenziali di accesso dei clienti che quindi perderanno così i loro risparmi.

Postepay: ancora una truffa a minare i risparmi degli utenti, ecco il messaggio incriminato

Ci sarebbe un nuovo messaggio, quello in basso, che farebbe credere agli utenti di aver ricevuto una comunicazione da parte di Poste Italiane. Ovviamente non si tratta di nulla di vero e non c’è alcun account bloccato, quindi tutto ciò che dovete fare sarà solo ignorare e non inoltrare il testo.

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!