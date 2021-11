Tra i vari operatori telefonici virtuali vi è Kena Mobile. Quest’ultimo si poggia sulla rete di TIM ed offre ai propri utenti delle offerte mobile davvero interessanti e dei costi mensili non esagerati. La più economica, ad esempio, parte da 7,99 euro.

Kena Mobile: ecco le offerte del momento a partire da 7,99 euro al mese

Kena Mobile è l’operatore telefonico virtuale di TIM e, come già accennato, sta attualmente proponendo diverse offerte di rete mobile piuttosto allettanti e riservate ad alcune tipologie di utenti. Vediamole qui di seguito.

Kena 50 Giga

L’offerta in questione, come suggerisce il nome, permette a chi la attiverà di usufruire di un quantitativo di traffico dati pari a 50 GB e non solo, dato che sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. L’offerta è attivabile da tutti coloro che attiveranno un nuovo numero ed ha un costo di 7,99 euro al mese.

Kena 100 Giga

Questa offerta permette di utilizzare 100 GB di traffico dati per connettersi ad internet con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati. In questo caso il costo è di 9,99 euro e si tratta di un’offerta dedicata a tutti coloro che effettueranno la portabilità del proprio numero dagli operatori Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Ho mobile, Tiscali, LycaMobile e altri operatori MVNO.

Kena 70 Giga

Quest’ultima offerta è attivabile da tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da qualsiasi altro operatore telefonico. Nello specifico, ad un costo mensile di 12,99 euro, gli utenti che la attiveranno potranno utilizzare 70 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati.