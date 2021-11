Come ogni mese, i vari operatori telefonici italiani aggiornano il proprio catalogo di offerte proponendo delle volte alcune occasioni da capogiro. Per il mese di novembre 2021, in particolare, il noto operatore telefonico TIM sta proponendo alcune offerte dal basso costo, soprattutto quelle riservate a chi effettua la portabilità del proprio numero.

Ecco le offerte mobile più interessanti proposte da TIM per il mese di novembre 2021

Come già accennato, l’operatore telefonico TIM sta proponendo per questo mese alcune offerte molto interessanti, con minuti e un grande quantitativo di giga per navigare.

TIM Super LE

Questa offerta propone ai clienti che effettueranno la portabilità da FastastWeb Full, CoopVoce (anche ESP), Tiscali, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Welcome Full diverse cose interessanti. Tra queste, sono inclusi 70 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti. Il costo è di 9,99 euro, al quale vanno aggiunti 10 euro per il costo della scheda SIM, mentre non è previsto alcun costo di attivazione.

TIM Special LE

Anche questa offerta, similmente alla precedente, include minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri e 70 GB di traffico dati. Anche in questo caso, poi, il costo è di 9,99 euro più 10 euro per la scheda SIM. L’unica cosa che cambia è la clientela a cui è rivolta. Potranno infatti attivare l’offerta tutti coloro che effettueranno la portabilità da , PosteMobile (anche ESP), Spusu, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Europe Energy (Withu), Green ICN, NV Mobile, Intermatica, NTMobile, Rabona, NoiTel, Enegan, DigiMobil e Plink.

TIM Special Per Te

L’offerta in questione include 50 GB di traffico dati e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. L’offerta prevede un costo mensile di 9,99 euro, un costo di attivazione di 12 euro e un costo per la SIM di 10 euro. Gli utenti a cui è rivolta sono quelli provenienti da ho. Mobile, Lycamobile e altri operatori virtuali (ad esclusione tuttavia di Very Mobile e Kena Mobile).