Apple svelerà i modelli iPad Pro e MacBook Pro che sfoggiano display OLED a doppio stack secondo le ultime voci. In altre parole, i nuovi modelli di iPad Pro e MacBook Pro potrebbero sfoggiare nuovi pannelli OLED. Secondo quanto riferito, il gigante della tecnologia con sede a Cupertino adotterà una nuova tecnologia dello schermo che fornirebbe più luminosità rispetto agli attuali modelli di tablet e laptop dell’azienda.

Un rapporto precedente indicava che i prodotti della linea iPad potrebbero sostituire i pannelli LCD a favore dei mini LED. Purtroppo, il nuovo pannello del display era disponibile solo sul modello iPad Pro da 12,7 pollici. La versione iPad Pro da 11 pollici, invece, ha continuato a presentare uno schermo LCD. Un rapporto ha indicato che Apple utilizzerà minidisplay a LED sulla sua serie iPad Pro e sul nuovo MacBook Air nel 2022.

iPad Pro e MacBook Pro con pannelli OLED nel 2023/2024

Ora, sono emersi online più informazioni sul display dei modelli iPad Pro e MacBook Pro. Il colosso tecnologico si sta preparando a lanciare le versioni di iPad Pro e MacBook Pro dotate di display OLED a doppio stack, secondo un rapporto di The Elec. Inoltre, il rapporto suggerisce che i display OLED a doppio stack forniranno una luminosità due volte maggiore rispetto a un normale display Retina poiché avrà due strati di diodi emettitori di luce. Il rapporto afferma inoltre che Apple è in trattative con LG e Samsung per fornire pannelli OLED per i suoi dispositivi con schermi più grandi.

Inoltre, secondo il rapporto, i primi prodotti Apple a presentare schermi OLED potrebbero essere tablet da 11 pollici e 12,9 pollici. Questo potrebbe essere il nuovo iPad Pro. Inoltre, i tablet con pannelli OLED potrebbero diventare ufficiali nel 2023 o 2024. Tuttvia, la tecnologia OLED non è economica ed il processo di produzione non è completamente sviluppato. Di conseguenza, le fonti affermano che le prime unità con tecnologia OLED verranno finalmente lanciate alla fine del 2023 o nel 2024.