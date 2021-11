Tutti i fan abbonati a Netflix che avevano visto le prime due stagioni non vedevano l’ora che arrivassero i nuovi episodi della terza stagione di You. L’addio a un personaggio, però, non è piaciuto ai più che sono rimasti sorpresi e anche tristi. Infatti, l’ultimo episodio di You 3, questa serie TV Netflix di successo, ha lasciato tutti sgomenti. Penn Badgley, in una recente intervista proprio su questo tema, si è rivelato cinico e poco sensibile. Ecco i dettagli, ma attenzione agli spoiler.

You 3: il finale della terza stagione ha sorpreso tutti

Nessuno si aspettava un finale così tragico nella terza stagione di You. Joe diventato papà, aveva ricominciato una nuova vita con Love. Trasferitisi in un nuovo quartiere, sembrava che la loro natura omicida si fosse placata. In realtà era solo latente.

Infatti, lungo tutti gli intrecci e i colpi di scena di You 3, Love, intuendo che Joe si era innamorando della vicina, realizza un piano. Un mix di erbe paralizzanti lo avrebbero costretto a letto e in casa vivendo così “felici e contenti”.

Peccato però che l’astuzia di Joe ha avuto il sopravvento. Così, grazie a un antidoto realizzato a dovere, lo stalker libraio riesce a guarire dalla pozione velenosa di Love, la quale invece subisce la stessa pena. Questa volta però Joe, senza pietà, la uccide dando poi fuoco alla casa con due sue dita dei piedi all’interno. Così facendo riesce a scomparire inscenando un omicidio-suicidio. Una fine davvero triste che darà ampio spazio alla trama della prossima stagione di You 4, già confermata da Netflix.

Ma se per Victoria Pedretti recitare il finale di You 3 è stato complicato, per Penn, al contrario, è parso tutto logico. In una sua dichiarazione, rilasciata a Entertainment Weekly, si è mostrato alquanto cinico e poco sensibile:

“Entrambi i personaggi hanno avuto il loro arco narrativo. Abbiamo attraversato molte esperienze, visto i loro alti e bassi e alla fine ci siamo detti ‘Ok, se deve succedere è questo il momento giusto‘. Penso che ci debbano essere dei cambiamenti davvero significativi e fondamentali in Joe. Perché ora lo abbiamo visto attraversare così tante cose. Forse c’è stato un periodo pre-Love e ce ne sarà uno post-Love, perché quello che ha passato con lei non so quanto si possa ripetere“.