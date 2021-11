Finalmente la terza stagione di You è arrivata, ma con essa tantissime emozioni hanno travolto gli spettatori e fan di questo titolo che non vedevano l’ora uscisse con i suoi nuovi episodi. Tuttavia, ad aver provato tanta adrenalina e suspense non è stato solo il pubblico. Colpo di scena della serie TV più attesa di Netflix. Infatti, recitare il finale di You 3 ha scioccato i protagonisti e per Victoria, alias Love, è stato davvero difficile. Ecco quanto ha dichiarato l’attrice in un’esclusiva intervista.

You 3: il finale è stato più duro di quanto si potesse pensare

Attenzione spoiler! Con You 3 abbiamo appreso che non c’è limite alla follia omicida di due stalker seriali. Il matrimonio tra Joe e Love non va come previsto. Nemmeno l’arrivo di un figlio ha placato la loro furia omicida, tanto che ognuno di loro la scaglia sul rispettivo coniuge.

Nel decimo episodio della terza stagione di You, Love è arrivata al limite non sopportando più che Joe sia innamorato di un’altra regalandole le sue attenzioni da stalker libraio. Quindi cosa c’è di meglio se non pensare a come paralizzarlo così che sia costretto a vivere per sempre con lei e poi uccidere la nuova pretendente? Purtroppo per Love, Joe non si è lasciato cogliere di sorpresa e ha paralizzato lui sua moglie con le stesse erbe velenose che aveva preparato. Ovviamente l’ha poi uccisa inscenando un omicidio-suicidio dove lui pare sparirà per sempre facendo bruciare casa con due dita dei suoi piedi dentro.

Per Victoria non è stato facile recitare le ultime scene

In un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Victoria Pedretti ha rivelato che non è stato facile per lei recitare le ultime scene di You 3. Preparare la sua parte e studiare tutto quel materiale scientifico l’ha davvero provata perché non si sentiva pronta a far morire il suo personaggio. Ecco parte della sua dichiarazione:

“È stato abbastanza folle vedere il modo in cui sarei morta. Sembrava strano, non sapevo nulla di erbe paralizzanti e ho dovuto studiare. Ma è stato entusiasmante cogliere questa sfida. È triste. Sapevo che sarebbe morta, ma il modo in cui è successo è stato comunque scioccante“.

Vi annunciamo anche che la quarta stagione di You è stata confermata da Netflix. A dare la bella notizia un video da poco pubblicato sul canale ufficiale del colosso dello streaming.