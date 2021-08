Qualche mese fa l’azienda Motorola aveva annunciato ufficialmente sul mercato il medio di gamma Motorola Moto G50 5G. Stando a quanto è emerso in rete su Geekbench, però, sembra che arriverà molto presto un’altra versione con un differente processore.

Motorola Moto G50 5G in arrivo con un processore di casa MediaTek

Nel corso delle ultime ore un nuovo smartphone a marchio Motorola è stato registrato sul portale di benchmark Geekbench. Quest’ultimo, come già accennato, è il Motorola Moto G50 5G, il quale era già stato annunciato ufficialmente sul mercato qualche mese fa.

A quanto pare, quindi, questo device arriverà in una nuova versione ed avrà come differenza il processore. Secondo quanto riportato sui risultati dei benchmark, la nuova versione dello smartphone avrà come processore un SoC di casa MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Dimensity 700. Verrà quindi abbandonato il SoC Snapdragon 480 5G presente sull’altra versione. Da Geekbench sappiamo inoltre che saranno presenti almeno 4 GB di memoria RAM e il sistema operativo Android 11.

Il portale non ha rivelato ulteriori dettagli ma, secondo i rumors emersi in queste ultime settimane, il nuovo Motorola Moto G50 5G avrà un display con notch a goccia centrale e con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione HD+. Sul retro saranno presenti tre fotocamere con un sensore fotografico principale da 48 megapixel, mentre la batteria avrà una capienza di 4700 mAh, anche se non sappiamo che tipo di ricarica rapida supporterà. Tra le altre specifiche, infine, ci si aspetta il chip NFC, il jack audio e un sensore biometrico laterale.