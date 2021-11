Meta: è di nuovo polemica, secondo Siri Zuckerberg nasconde qualcosa

Ma non finisce qui, perché anche il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha dichiarato: “Dopo aver visto il post antisemita del responsabile del programma della Lega su Facebook, non ci sono parole. Paccottiglia indigeribile. Il fatto che Zuckerberg sia di origine ebraica – conclude – evidentemente è ai suoi occhi un’aggravante”. Al che Siri ha replicato: “Posso tollerare quasi tutto ma non che mi si dia dell’antisemita d’ufficio. È come dirmi che sono alto 1.90. Costituzionalmente impossibile. Conosco e studio la lingua ebraica da vent’anni e sicuramente non si finisce mai di imparare, ma basta leggere ciò che ho scritto per capire che non c’è nulla di antisemita nelle mie parole che invece sono una profonda riflessione sul futuro dei giovani e dell’umanità in un mondo in trasformazione. Mi stupisco – aggiunge – che anche l’Onorevole Fiano non conosca il significato della parola “meta” in ebraico”.