WindTre guarda con particolare interesse al mese di Novembre e si pone l’obiettivo di estendere ancor di più il suo già ricco bacino di clienti. La sfida diretta del provider arancione sarà quella con Iliad. Gli utenti che decidono di attivare una SIM con Iliad potranno attivare una promozione molto vantaggiosa come la Go Unlimited Star+.

WindTre, nuova tariffa con Giga illimitati a Novembre

La WindTre Go Unlimited Star+ rappresenta la vera alternativa sul mercato alla Giga 120. Al netto di soglie di consumo praticamente illimitate, la promozione del gestore arancione assicura a tutti i clienti anche costi inferiori.

Il pacchetto base previsto della ricaricabile WindTre Go Unlimited Star+ prevede Giga illimitati per navigare in internet con le linee 4G. Al tempo stesso gli utenti potranno anche beneficiare di consumi senza limiti per effettuare le telefonate e inviare gli SMS. Il prezzo per il rinnovo della tariffa prevede una spesa mensile pari a soli 7,99 euro.

Un altro vantaggio potrebbe interessare i clienti di WindTre che optano per questa promozione. Il gestore arancione, infatti, garantisce prezzo bloccato durante il primo semestre di abbonamento. Nessuna rimodulazioni di prezzo, quindi, potrà essere applicata durante i primi sei mesi a partire dall’attivazione della SIM.

Gli abbonati che decidono di passare a WindTre attraverso questa ricaricabile dovranno aggiungere soltanto una piccola quota extra dal valore di 10 euro per l’attivazione della SIM. Condizione fondamentale per la sottoscrizione della promozione è però la portabilità del proprio numero attuale da reti TIM, Vodafone ed Iliad. L’operazione di portabilità può durare sino a tre giorni lavorativi.