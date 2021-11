Il nuovo volantino Trony mette alle strette tutte le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, il Prendi 3 Paghi 2 rappresenta una delle campagne promozionali più in voga e desiderate degli ultimi anni, condita con prezzi ai minimi storici.

Il meccanismo che andremo a raccontare nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere attivo praticamente ovunque in Italia, senza distinzioni o vincoli particolari, in termini regionali. Gli acquisti possono essere completati in ogni negozio, con garanzia della durata complessiva di 2 anni, dalla data d’acquisto.

Trony: tutte le migliori offerte nel volantino

Il volantino Trony non si discosta da quanto avevamo già visto, ed apprezzato, in passato; con il Prendi 3 Paghi 2 gli utenti possono avere un prodotto completamente gratis, a patto che seguano un iter ben specifico.

La prima, e unica, cosa da fare, consiste nell’acquisto di un grande elettrodomestico dal prezzo superiore a 399 euro, oppure di un piccolo elettrodomestico da 69 euro, in alternativa ad un televisore dalla spesa che supera i 499 euro.

Nel momento in cui è stato aggiunto al carrello uno dei suddetti, la strada appare essere completamente in discesa, infatti sarà possibile aggiungere un secondo modello, godendo di uno sconto del 50% sul prezzo del meno caro della coppia, oppure aggiungerne altri due, per godere infine di una riduzione del 100% sempre sul prezzo del meno caro (rinunciando però alla soluzione precedente).

