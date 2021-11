Expert si prende letteralmente gioco di Unieuro con una campagna promozionale che ha davvero dell’incredibile, al suo interno gli utenti possono sfogliare un numero sempre crescente di offerte e di prezzi da non perdere assolutamente di vista per riuscire a risparmiare al massimo.

La soluzione che andremo effettivamente a raccontarvi, lo ricordiamo, risulta essere accessibile in ogni singolo punto vendita in Italia, con l’aggiunta del sito ufficiale, nel caso in cui comunque si volesse acquistare dal divano di casa propria. Optando per questa soluzione, ricordiamo che la spedizione presso il proprio domicilio è da ritenersi completamente a pagamento, indipendentemente dal livello di spesa raggiunto (tranne che in alcuni casi).

Expert: che occasioni e che prezzi bassi

Expert non si ferma più e punta fortissimo sui dispositivi dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, per l’occasione l’azienda ha infatti lanciato una campagna promozionale che la vede scontare tantissimi dispositivi, raggiungendo modelli incredibili, senza portare l’utente a spendere troppo.

Il terminale di cui consigliamo caldamente l’acquisto è Oppo Find X3 Neo, oggi in vendita a 569 euro, viene considerato da molti come uno dei migliori in termini di rapporto qualità/prezzo, posto esattamente tra il top di gamma Find X3 Pro, ed il più economico Find X3 Lite.

In alternativa consigliamo anche l’acquisto di una serie di modelli meno costosi, quali possono essere Wiko Power U10, Galaxy S20 FE, Motorola E7 Power, Oppo A94, Galaxy A22, Oppo Find X3 Lite o anche Redmi Note 9 Pro.