Xbox Game Pass: manca sempre meno, da metà Novembre questi giochi non ci saranno più

Non c’è mai fine al cambiamento (e menomale, oseremmo dire). D’altronde le variazioni sono sinonimo di rinnovo e rivoluzione no? Questo Xbox Game Pass lo sa, difatti ha deciso di rinfrescare per l’ennesima volta il proprio catalogo per il mese di novembre. Tra le tante novità vi è l’addio a ben 6 giochi, i quali appunto scompariranno per sempre dalla lista.

A dare il via agli aggiornamenti del catalogo di Xbox Game Pass troviamo i primi giochi annunciati, nonché Forza Horizon 5 e GTA. Ovviamente, così come vi sono nuovi game, non possono di certo mancare gli ultimi addii ad alcuni di essi. Non preoccupatevi, avete ancora poco meno di due settimane per gustarvi fino in fondo i videogame in eliminazione. Quando verranno rimossi? Se ne riparlerà a metà mese, ovvero il 15 novembre 2021!

Xbox Game Pass: l’elenco dei giochi che saluteremo a breve

Insomma, quali sono i giochi coinvolti? Troviamo:

Final Fantasy VIII HD (Xbox e PC)

Planet Coaster (Xbox e Console)

Star Renegades (Cloud, Xbox e PC)

Streets of Rogue (Cloud, Xbox e PC)

The Gardens Between (Cloud, Xbox e PC)

River City Girls (Cloud, Xbox e PC)