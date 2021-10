Xbox Game Pass: addio ad alcune produzioni, ecco quali sono

I giochi disponibili su Xbox Game Pass per il mese di Ottobre 2021 sono stati infiniti. Purtroppo però le notizie non sono sempre positive. Difatti sono diverse le produzioni in uscita dal servizio di abbonamento firmato Microsoft. Ma di cosa stiamo parlando? Xbox Game Pass altro non è un servizio utilizzabile su Windows 10 e sulle console come Xbox Series X e Series S ed Xbox One, anche sui dispositivi Android tramite xCloud. Per il resto, scopriamo cosa sta accadendo negli ultimi giorni.

Xbox Game Pass: l’elenco aggiornato

Insomma, si aggiungono alla lista alcune produzioni, che includono ad esempio l’intera serie di Five Night at Freddy’s. Tra queste vi è l’uscita di Celeste dal catalogo Xbox Game Pass, con l’Indie senza alcun costo aggiuntivo per qualche giorno ancora.

Di seguito, trovate l’elenco aggiornato di tutti i titoli che abbandoneranno il servizio entro la fine di ottobre 2021:

Unruly Heroes (Cloud, Console e PC);

Five Nights At Freddy’s original series (Cloud, Console e PC);

Carto (Cloud, Console e PC);

Celeste (Cloud, Console e PC);

Eastshade (Cloud, Console e PC);

Knights and Bikes (Console e PC);

Five Nights At Freddy’s 4 (Cloud, Console e PC);

Five Nights At Freddy’s 3 (Cloud, Console e PC);

Five nights at Freddy’s 2 (Cloud, Console e PC);

Five nights at Freddy’s 1 (Cloud, Console e PC);

Comanche (PC);

Qualora non aveste ancora avuto modo di provare tali produzioni, vi consigliamo di farlo subito. Nel frattempo ne approfittiamo per dirvi che il Game Pass ha accolto Back 4 Blood e Destiny 2: Oltre la Luce su PC.