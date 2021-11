Anche nel mese di Novembre ci saranno svariate occasioni per tutti i futuri abbonati di Vodafone che desiderano modificare il loro piano tariffario. Il gestore inglese propone al pubblico una serie di vantaggiose iniziative, con l’obiettivo di contrastare Iliad e le sue ricaricabili low cost. Un’occasione da non perdere per il pubblico è certamente quella della Special 70 Giga.

Vodafone, confermata anche a Novembre la tariffa con 70 Giga internet

La ricaricabile Special 70 Giga si configura come una delle migliori promozioni del momento nel campo della telefonia mobile. Gli utenti che attiveranno questa promozione riceveranno consumi illimitati per le chiamate e gli SMS con 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa sarà di soli 7,99 euro ogni mese.

Molti vantaggi accompagnano quest’offerta di Vodafone. Tra tutti, gli utenti avranno anche una garanti di costi bloccati almeno durante il primo semestre. A differenza delle precedenti occasioni, quindi, il gestore inglese si impegna a non applicare costi aggiuntivi alla ricaricabile duranti i primi sei mesi di nuovo abbonamento.

Gli utenti che desiderano sottoscrivere la promozione Special 70 Giga dovranno soltanto rispettare una serie di condizioni aggiuntive. In primo luogo sarà necessario elargire una quota extra dal valore di 10 euro. La spesa una tantum sarà determinante per la ricezione della SIM.

In secondo luogo tutti gli utenti interessati dovranno rivolgersi prezzo uno degli store ufficiali del gestore e richiedere la portabilità del numero da rete TIM, WindTre ed Iliad. Per il passaggio di rete saranno necessari sino a tre giorni lavorativi.