Il Prendi 3 Paghi 2 di Trony torna a fare capolino in una delle migliori campagne promozionali degli ultimi mesi, garantendo ai consumatori nazionali la possibilità di spendere sempre meno, indipendentemente dal prodotto che andranno effettivamente ad acquistare.

Il risparmio è assolutamente dietro l’angolo per milioni di clienti, i quali decideranno di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio, senza differenze particolari in termini di regione o socio di appartenenza. I prodotti sono commercializzati integralmente con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale prevede la riparazione di ogni difetto di fabbrica, ma non i danni accidentali causati dagli utenti.

Trony: quante occasioni da non perdere

Il meccanismo che regola il volantino Trony è già stato ampiamente apprezzato in passato, gli utenti hanno una libertà d’azione davvero incredibile, possono recarsi in un qualsiasi negozio sparso per il territorio nazionale, e scegliere praticamente i prodotti che più desiderano, godendo di un risparmio incredibile.

L’unico step obbligatorio da seguire riguarda la necessità di acquistare un grande elettrodomestico da 399 euro, un televisore da 499 euro, oppure un piccolo elettrodomestico da 69 euro. Superato quest’ostacolo, la strada appare essere completamente in discesa, poiché comunque sarà possibile aggiungere un secondo modello, ricevendo in cambio uno sconto del 50% sul valore del meno caro, oppure aggiungerne altri due (per un totale di tre), con una riduzione pari al 100%, sempre applicata sul meno caro fra tutti.

Le offerte del volantino Trony sono visionabili sul sito ufficiale.