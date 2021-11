Le nuove offerte del volantino Esselunga non guardano in faccia nessuno e permettono ai vari consumatori di approfittare di prezzi sempre più bassi ed economici, senza mai obbligarli a rinunciare alla qualità generale dei prodotti che effettivamente acquisteranno.

Nel caso in cui si volesse approfittare dell’ottima campagna promozionale, è bene sapere che gli acquisti devono necessariamente essere completati solo ed esclusivamente recandosi personalmente in un negozio fisico, non sarà possibile affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda stessa. I prodotti sono al solito commercializzati con una comodissima garanzia legale della durata di 24 mesi.

Esselunga: tante occasioni per tutti i gusti

Con il volantino Esselunga gli utenti si ritrovano a poter approfittare di sconti molto interessanti, applicati interamente su un singolo prodotto, quale è l’Apple iPhone XR. Il modello appartenente alla fascia intermedia della telefonia mobile, in commercio dal 2020, viene oggi commercializzato con una spesa finale di 399 euro, grazie alla quale i consumatori potranno godere di discrete prestazioni generali.

La versione in vendita prevede 64GB di memoria interna, che ricordiamo non essere espandibili, con un display da 6,1 pollici di diagonale (super Retina HD), un processore hexa-core A12 Bionic, ben 3GB di RAM, una camera posteriore da 12 megapixel, ed il chip NFC per i pagamenti mobile. Tutto è corredato con una batteria da soli 2942 mAh, rappresentante forse il lato più negativo dell’intero dispositivo.

I dettagli del volantino possono essere visionati sul sito di Esselunga.