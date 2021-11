Samsung Galaxy A13 5G sarà il nuovo budget phone con supporto alle reti 5G di casa Samsung. Nel corso delle ultime settimane sono già emerse alcune immagini renders, ma ora abbiamo alcune indiscrezioni riguardanti le presunte specifiche tecniche.

Nel corso delle ultime ore il leakee Anthony ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un post in cui ha rivelato le presunte specifiche tecniche del prossimo smartphone entry-level di casa Samsung. Secondo quanto riportato, il prossimo Samsung Galaxy A13 5G disporrà sul fronte di un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.48 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+.

Galaxy A13 5g

– Dimensity 700 5g (2.8x faster than the P35 on A12)

– 6.48 inch FHD+ LCD Display

– 50mp main, 5mp UW & 2mp depth

– 5000mah battery with 25w charging

– 4/6/8gb ram & 64/128gb storage

– Side fingerprint scanner

Around $249 pic.twitter.com/cvvmL8dV8Y

— Anthony (@TheGalox_) October 30, 2021