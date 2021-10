Il colosso sudcoreano Samsung continua a sfornare costantemente nuovi smartphone, in modo da aggiornare il suo già ampio catalogo. Uno dei prossimi dispositivi apparterrà alla fascia medio-bassa del mercato, si chiamerà Samsung Galaxy A13 e sarà dotato del supporto alle nuove reti 5G. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono stati pubblicati in rete i primi renders realizzati dal leaker OnLeaks.

Samsung Galaxy A13 sta per arrivare, ecco come sarà secondo il leaker OnLeaks

Come già accennato, Samsung è già al lavoro sulla realizzazione di un nuovo smartphone di fascia medio-bassa con supporto al 5G. Si tratta del prossimo Samsung Galaxy A13, il quale è stato il protagonista di alcune nuove immagini renders realizzate e pubblicate dal noto leaker OnLeaks.

Da questi renders, è possibile notare come il design sarà piuttosto classico e non stravolgerà quello presente sugli altri device di questa gamma. La parte frontale sarà infatti occupata da un Infinity-V Display con tecnologia IPS LCD da 6.48 pollici di diagonale e con una risoluzione pari al FullHD+. La backcover sarà realizzata in diverse colorazioni ( Black, Red, White, Blue) ospiterà invece tre fotocamere poste verticalmente e con sensori fotografici rispettivamente da 50+5+2 megapixel. Sul frame laterale non mancano poi il jack audio da 3.mm per le cuffie e la porta di ricarica di tipo USB Type C.

Sembra che le prestazioni saranno invece affidate ad un processore di casa MediaTek, nello specifico il SoC MediaTek Dimensity 700. La batteria avrà invece una capienza di 5000 mAh con ricarica rapida da 25W e il software sarà Android 11. Secondo i rumors, il nuovo Samsung Galaxy A13 sarà annunciato ufficialmente attorno i primi mesi del 2022 ed avrà un costo di circa 250 euro.