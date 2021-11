La Casa di Carta 5 non finisce di sorprendere. Può succedere di tutto per far parlare di sé. Tra i personaggi spunta un cantante italiano. Chi l’avrebbe mai detto? Ad ogni modo questi sono i giorni che anticipano gli ultimi cinque episodi che decreteranno la fine definitiva di questa serie TV Netflix che ha fatto impazzire chiunque in tutto il mondo. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e perché ha fatto la comparsa un cantante famoso e conosciutissimo.

La Casa di Carta 5: un cantante entra nella banda per celebrare i suoi 20 anni di carriera

Cosa c’è di meglio se non entrare a far parte della banda ne La Casa di Carta per celebrare i 20 anni di carriera? È stata la scelta alquanto singolare di uno dei cantanti più noti e apprezzati del panorama musicale italiano che fece il suo debutto con l’uscita di Rosso Relativo. Stiamo parlando proprio di Tiziano Ferro che si è mostrato in un video ai suoi fan con indosso l’iconica tutta rossa della banda del Professore.

Non avrei mai piú dovuto pregare per me stesso, ma per domandare di diventare più utile al mio prossimo…

ᴏɢɢɪ ᴄᴏᴍᴇ 20 ᴀɴɴɪ ғᴀ ʀɪᴄᴏᴍɪɴᴄɪᴀ ʟᴀ ᴍɪᴀ sᴛᴏʀɪᴀ: ᴇsᴄᴇ 𝙍𝙤𝙨𝙨𝙤 𝙍𝙚𝙡𝙖𝙩𝙞𝙫𝙤 𝙓𝙓 𝙀𝙙𝙞𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 in vinile — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) October 29, 2021

Nessuna rapina, tranquilli e no, Tiziano Ferro non ha deciso di fare l’attore. Ha solo voluto lanciare un messaggio unendosi a quello de La Casa di Carta 5 che, nonostante sia una serie TV adrenalinica, ha comunque qualcosa da insegnare a tutti. Ecco il messaggio twittato dal cantante:

“Mai costume di Halloween fu più azzeccato. Al termine di questa settimana di celebrazioni bellissime per i ‘nostri’ XX anni ma anche di grande dolore e frustrazione, è il caso di dire: non sottovalutate ‘La Resistenza‘”.

🏛#lacasadicarta — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) October 31, 2021

Insomma, una scelta insolita per regalare un’emozione ai suoi fan per i 20 anni di carriera. Tuttavia si è dimostrata singolare e forse azzeccata visto che La Casa di Carta 5 è la serie TV che sta facendo più parlare di sé. Non ci resta che attendere l’arrivo degli ultimi episodi del Volume 2 e scoprire come andrà a finire per il Professore e per la banda.