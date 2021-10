La Casa di Carta 5 Volume 2 è in arrivo il 3 dicembre. Diversi fan però sono molto preoccupati dopo aver ricevuto una notizia scioccante. Come ben sapete, i colpi di scena che anticipano gli ultimi episodi di questa serie TV Netflix non finiscono mai e ogni volta sono sempre più pesanti da mandar giù. Scopriamo insieme di cosa si tratta e perché sovvertirà il classico ciclo degli eventi a cui eravamo abituati sin dall’inizio della prima stagione de La Casa di Carta.

La Casa di Carta 5: il Professore cambia il suo ruolo nella serie TV Netflix

Ebbene sì, la notizia che sta scioccando molti fan de La Casa di Carta 5 arriva dall’ultimo teaser realizzato per anticipare alcuni eventi che si susseguiranno nel Volume 2 della serie TV. In sostanza il protagonista di questa novità scottante è il Professore che pare cambierà il suo ruolo per il gran finale di stagione.

Infatti, solitamente siamo sempre stati abituati a vederlo sotto la luce logistica degli eventi dove, il più delle volte, era lui a guidare la banda attraverso strategie che ci hanno sempre lasciato a bocca aperta. Con La Casa di Carta 5 Volume 2 le cose cambieranno e di molto anche. In sostanza, il nostro amato personaggio scenderà in campo e si lancerà in mezzo alle esplosioni e ai proiettili degli ultimi cinque episodi.

La scena del teaser ufficiale Netflix che ha sbalordito tutti è l’ultima, dove si vede il Professore impugnare una pistola carica pronto a buttarsi nel bel mezzo dell’azione. Sarà pronto a tutto questo? Diversi credono che arriverà l’inizio di un triste e definitivo addio.

Non sappiamo ancora come andrà a finire La Casa di Carta 5, la produzione e Netflix conservano il segreto come fosse il Santo Graal. Nondimeno, di una cosa siamo certi: gli ultimi episodi saranno davvero esplosivi e Álex Pina, insieme alla sua troupe, ha pensato a tutto nei minimi dettagli.