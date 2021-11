Aumentano le voci sul top di gamma Xiaomi 12 e a queste si aggiungono le prime immagini dal vivo apparse in rete. Il dispositivo è stato immortalato e le foto scattate sono state condivise su Twitter dal profilo stufflistings. Ecco, dunque, quello che potrebbe essere l’aspetto dello smartphone in arrivo!

Xiaomi 12 si mostra dal vivo: ecco alcune foto apparse in rete!

Le foto scattate al presunto Xiaomi 12 non permettono di cogliere buona parte dei dettagli per via della cover che “nasconde” lo smartphone ma, da quanto visibile, sembra probabile il ricorso da parte dell’azienda a un display di dimensioni differenti rispetto al precedente modello. Xiaomi potrebbe aver optato per la realizzazione di uno smartphone più stretto ma lungo.

Soltanto pochi giorni fa, LetsGoDigital aveva reso pubblici alcuni render nei quali il top di gamma del colosso cinese appariva con display curvo e bordi molto arrotondati. Il pannello presentava, inoltre, cornici molto sottili, fatta eccezione per la parte inferiore il cui spessore della cornice si fa più evidente.

Il portale aveva ritenuto improbabile la presenza di una fotocamera frontale sotto il display e l’informazione sembra essere confermata dalle foto scattate al dispositivo. L’unica differenza tra le due fonti riguarderebbe la posizione del sensore che, nelle foto più recente, appare inserito in un foro centrale.

Design e specifiche tecniche attendono comunque conferme effettive, che arriveranno probabilmente soltanto con il lancio ufficiale della nuova serie. Xiaomi potrebbe procedere con la presentazione nei primi mesi del prossimo anno. Dunque, a febbraio, probabilmente, sarà possibile conoscere dal vivo i nuovi Xiaomi 12.