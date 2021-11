Il mondo delle criptovalute è un settore in continua crescita e per questo gli utenti guardano con interesse ai Bitcoin. La moneta virtuale, nel corso degli ultimi anni, ha aumentato il proprio valore a dismisura.

Chi ha creduto nelle potenzialità delle criptomonete si è ritrovato con un bel gruzzoletto e questo spinge tanti altri ad iniziare ad investire. Tuttavia, avviarsi in questo mondo richiede attenzione e soprattutto non bisogna fidarsi delle email di phishing.

In queste ore sta circolando un nuovo tentativo ti truffa molto particolare. Gli utenti potrebbero ricevere una email con questo oggetto: “Bruno Vespa sta seriamente afferrando alcuni titoli a causa di questo investimento recentemente fatto“.

Bruno Vespa consigli di investire in Bitcoin, ma si tratta di una fake news

Il corpo dell’email è ancora più assurdo e di seguito riportiamo il testo completo così da rendere più facile il riconoscimento della truffa:

“COS’È SUCCESSO? Lo zio Bruno in realtà trasformando gli italiani in milionari con l’ultimo investimento

Gli italiani stanno già mettendo da parte milioni di euro standosene comodi a casa loro usando questa “scorciatoia verso la ricchezza” – ma è legale?

(La Repubblica) – Bruno Vespa sta rendendo milionarie le persone che vivono in Italia, ma il governo sta cercando fermarlo. Recentemente, è stato annunciato che Bruno Vespa, il famoso giornalista e personaggio televisivo, ha investito milioni di euro in una nuova app rivoluzionaria, che sta guadagnare mediamente 29.000 euro al mese agli italiani…”

Oltre al nome di Bruno Vespa, viene utilizzato anche quello de “La Repubblica” per rendere attendibile una palese fake news. Come sempre in questi casi, diffidate da questi messaggi ed eliminateli immediatamente.