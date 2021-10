Con il Prendi 3 Paghi 2 lanciato da Trony non si scherza assolutamente, tutti i prezzi proposti dall’azienda sono fortemente ribassati rispetto al listino originario, promettendo al consumatore finale un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative.

La campagna promozionale resta perfettamente in linea con quanto avevamo visto in passato, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili solamente in negozio, non sul sito ufficiale o recandosi da altre parti in Italia. In parallelo, tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e nel caso della telefonia mobile anche in versione completamente sbrandizzata.

Trony: quanti sono gli sconti

Il meccanismo che domina l’intero volantino Trony non si discosta assolutamente da quanto abbiamo già visto, ed apprezzato in campagne passate. Gli utenti possono approfittare di un’occasione davvero unica, la quale non pone limitazioni particolari ai prodotti effettivamente selezionabili.

Per godere degli sconti, infatti, basterà recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, e scegliere prima di tutto un televisore da almeno 499 euro o un elettrodomestico (se grande da almeno 699 euro, se piccolo da 69 euro). Fatto questo si potranno aggiungere altri 2 prodotti, godendo di una riduzione immediata del 100% sul prezzo del meno caro, oppure un altro prodotto, fruendo di uno sconto finale del 50% sempre sul meno costoso fra tutti.

Ricordiamo appunto che i suddetti sconti sono da considerarsi immediati, verranno applicati direttamente sullo stesso scontrino, non verrà richiesto al cliente di recarsi nuovamente in negozio, né si riceveranno buoni sconto postumi.