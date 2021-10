Le offerte lanciate da Carrefour continuano a stupire tutti gli utenti che al giorno d’oggi si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale con innumerevoli occasioni da cogliere al volo, senza limitazioni particolari.

Avete capito bene, in netto contrasto con quanto si vede altrove, come ad esempio da Euronics, il volantino carrefour risulta effettivamente essere disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita sul territorio nazionale. Gli utenti possono accedere agli ottimi prezzi recandosi personalmente in negozio, a patto che siano ancora disponibili le scorte.

Carrefour: questi sono gli sconti del momento

Il prodotto effettivamente da non perdere nel volantino Carrefour, è l’ottimo Apple iPhone 12, un modello non propriamente recentissimo, dato comunque il commercio da circa un anno (ed il recente lancio del nuovo iPhone 13), ma ancora più che all’avanguardia in termini di qualità generale e prestazioni fotografiche.

Il prezzo di vendita, per la variante sbrandizzata, con alle spalle 128GB di memoria interna, corrisponde esattamente a 749 euro. Il versamento potrà avvenire anche in comode rate fisse mensili a Tasso Zero, previa accettazione da parte della finanziaria.

Nel caso in cui non lo conosceste, ricordiamo essere un prodotto con display OLED da 6,1 pollici di diagonale, processore A14 Bionic, 4GB di RAM, 2 fotocamere da 12 megapixel, nonché ovviamente gli sblocchi caratteristici di tutti i dispositivi di casa Apple.

Ogni altro dettaglio ed informazione in merito al corrente volantino, è rimandata direttamente al sito ufficiale.