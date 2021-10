I prezzi attivati da Euronics raggiungono livelli impareggiabili, grazie alle anticipazioni del Black Friday, nei negozi di proprietà dei soci DIMO, Tufano, SIEM, Bruno e La Via lattea, fino al 10 novembre sarà possibile approfittare di prodotti sempre più scontati.

Al centro del nuovo incredibile volantino, troviamo comunque la possibilità di approfittare di una rateizzazione veramente speciale, gli utenti si ritrovano a poter pagare a Tasso Zero, con il versamento della prima rata a partire da Pasqua 2022, un’occasione più unica che rara per accedere ai prodotti più desiderati.

Euronics è folle: quanti sconti nel volantino

Il risparmio da Euronics è alla portata di tutti, anche di coloro che da tempo vorrebbero acquistare uno smartphone di fascia alta, infatti i prodotti in promozione toccano in primis i top di gamma della telefonia mobile, in particolar modo marchiati Samsung. Al momento risultano essere acquistabili Galaxy S21 Ultra 5G a 1275 euro, Galaxy S21+ a 745 euro, oppure un buonissimo Galaxy S21 a 745 euro. Volendo virare verso altri brand, è possibile trovare gli ultimi Apple iPhone, senza dimenticarsi di Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo si aggira attorno ai 599 euro.

La fascia più fornita di sconti è legata all’intermedia, sotto i 400 euro di spesa si possono scovare tantissime occasioni incredibili, infatti sono acquistabili Oppo A53s, Oppo A16, Oppo A1s, Oppo A74, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi Note 10S, Vivo Y21, Galaxy A03s, Redmi 9C, Redmi 9T, Xiaomi 11 Lite 5G, Motorola Moto E40, Moto G30, Wiko Y62 Plus e altri ancora.

I dettagli sono racchiusi nel volantino disponibile solo online sul sito.