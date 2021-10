Expert coinvolge gli utenti in una delle campagne promozionali più interessanti degli ultimi anni, i suoi prezzi sono decisamente più bassi del normale, e promettono ai consumatori la possibilità di accedere a prodotti d’alta qualità, senza spendere poi così tanto.

Il risparmio è difatti a livelli altissimi per tutti coloro che potranno recarsi in uno dei tantissimi negozi sul territorio, o che decideranno effettivamente di collegarsi al sito ufficiale di Expert stessa. Ricordiamo infatti che gli acquisti potranno essere tranquillamente completati dal divano di casa, ricevendo (a pagamento) la merce presso il proprio domicilio.

Expert: questo volantino vi fa risparmiare

Il risparmio nel volantino Expert è legato a prodotti non particolarmente costosi, almeno in confronto a quanto il mercato è in grado di offrire, parliamo infatti di smartphone da non più di 569 euro, il cui top di gamma è rappresentato appunto dall’Oppo find X3 Neo. Questo modello rappresenta la versione intermedia della Oppo Find X3 Series, ed è assolutamente da consigliare a coloro che vogliono il massimo, senza spendere troppo.

In caso contrario le valide alternative sono comunque rappresentate da Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Galaxy S20 FE, Galaxy A22, Motorola E7 Power o anche Oppo A94.

Tutti i prodotti sono effettivamente visibili sul sito ufficiale di Expert, in questo modo è possibile scoprire nel dettaglio anche le altre offerte non raccontate nell’articolo, valutando quali sono i migliori prezzi in circolazione.