Il volantino Unieuro batte infinitamente MediaWorld con prezzi sempre più bassi ed incredibili, gli utenti sono molto felici di poter accedere a sconti pazzi, applicati sui migliori prodotti attualmente in circolazione, ed in grado di garantire un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative.

La campagna promozionale corrente non si discosta da quanto di buono avevamo visto in passato, infatti i clienti possono godere delle medesime riduzioni anche tramite il sito ufficiale dell’azienda, con spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui dovessero spendere più di 49 euro, anche come somma di più prodotti.

Unieuro: questi sono gli sconti più assurdi

Unieuro sorprende tutti con un volantino che punta fortissimo sulla fascia bassa della telefonia mobile, raccogliendo al proprio interno un buonissimo quantitativo di prezzi bassi e di offerte da non perdere assolutamente di vista. Gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione d’acquistare alcuni dei migliori prodotti in circolazione, spendendo non più di 399 euro.

Il dispositivo di cui consigliamo caldamente l’acquisto è Galaxy S20 FE, un modello lanciato sul mercato nel corso del 2020, ed oggi caratterizzato da specifiche condivise con il Galaxy S20 originario, con l’unica differenza individuata nella presenza del Qualcomm Snapdragon, al posto dell’Exynos.

Per il resto, il volantino permette di acquistare Samsung Galaxy A12, Oppo A53s, Galaxy A03s, Oppo A53s e Motorola Moto G30. Coloro che invece vorranno puntare molto più in alto, potranno affidarsi al Samsung Galaxy S21+, un prodotto assurdo, in termini di prestazioni e specifiche, acquistabile a 1129 euro. I dettagli sono disponibili premendo questo link.