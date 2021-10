Instagram, il social network di proprietà di Facebook più famoso per la sua facilità d’uso quando si tratta di condividere le immagini, ha annunciato che i suoi adesivi per i collegamenti, che consentono agli utenti di includere collegamenti ipertestuali nelle storie negli adesivi, saranno ora disponibili per tutti.

Ciò avviene dopo che Instagram ha iniziato a testare questa funzione a giugno, ma fino ad ora era limitata solo agli account verificati o agli account con un ampio seguito. Secondo la piattaforma, gli adesivi di collegamento saranno utili per ogni tipo di utente.

Instagram continua ad aggiornare la sua piattaforma

Instagram tuttavia menziona che gli utenti possono trarre vantaggio dalla condivisione dei link per un migliore coinvolgimento, aggiungendo che gli utenti che condividono informazioni sbagliate o incitamento all’odio perderanno l’accesso alla funzione.

Quando si tratta dell’utilizzo, per aggiungere un collegamento, gli utenti devono andare allo strumento adesivo presente nella barra di navigazione in alto che appare dopo aver caricato il contenuto nella storia. Quindi l’utente deve toccare l’adesivo ‘Link’ e inserire l’URL del proprio contenuto o prodotto.

A giugno, Instagram ha affermato che intende mantenere questa funzione solo per le storie, senza alcuna intenzione di portarla nel feed principale di IG o in altre parti dell’app. Questa funzione di adesivo di collegamento sostituisce il vecchio metodo di scorrimento verso l’alto utilizzato in precedenza per condividere collegamenti da pagine esterne. Quest’ultimo è stato interrotto ad agosto, ma ora, con l’adesivo del collegamento, è molto più facile che mai condividere e utilizzare i collegamenti sulla piattaforma che ospita molti utenti.