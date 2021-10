L’anno scorso, Pokemon GO ha celebrato il Día de Muertos, o il Giorno dei Morti, con un mini-evento speciale per gli allenatori dell’America Latina e dei Caraibi. Quest’anno, i giocatori di tutto il mondo potranno partecipare al festival, che ha avuto origine in Messico con le sue radici che risalgono alle antiche tradizioni azteche.

L’evento inizierà il 1° novembre e durerà fino al 2 novembre alle 23:59. Mentre tutti i giocatori di tutto il mondo potranno partecipare all’evento, gli allenatori dell’America Latina e dei Caraibi riceveranno una manciata di bonus extra.

Pokemon GO: tanti eventi e ricompense per quest’evento

I bonus applicati globalmente includono un buff sia ai Moduli Esca che all’Incenso, che dureranno ciascuno per 90 minuti per la durata dell’evento. I giocatori riceveranno anche una doppia polvere di stelle per ogni cattura durante lo svolgimento dell’evento. I bonus extra per i giocatori dell’America Latina e dei Caraibi includono una caramella bonus per ogni trasferimento e una maggiore probabilità che i Pokemon dell’evento in primo piano appaiano in natura o siano attratti da moduli di incenso o esca.

I Pokémon dell’evento in primo piano includono una serie di tipi di Spettro. L’elenco include pokémon del calibro di Cubone e Sunkern, con altri come Sunflora e Yamask che appaiono più raramente. Marowak di Alola può essere attratto con incenso ed esche, oltre a essere incontrato completando le attività di ricerca sul campo.

Tutti i giocatori riceveranno un regalo gratuito dall’evento, che consisterà in una scatola omaggio con 20 Poke Ball e un incenso, oltre a una t-shirt a tema evento gratuita per gli avatar dei giocatori.