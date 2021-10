WhatsApp: ora è possibile trasferire le chat da iOS ad Android 12 e Pixel

Quello che tutti attendevano è stato in parte realizzato: WhatsApp e Google hanno perfezionato la possibilità di trasferimento della cronologia delle chat della celebre applicazione dai dispositivi iOS a quelli Android 12 e Pixel.

Ricordiamo che la funzionalità fu parzialmente introdotta durante il mese di agosto scorso, andando ad interessare però solo i dispositivi pieghevoli di Samsung ovvero Z Fold3 e Z Flip3.

“A partire da oggi puoi trasferire in sicurezza la cronologia e i ricordi della chat dal tuo account WhatsApp su iPhone ad Android. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team di WhatsAppp per creare un nuovo set di funzionalità, tutte progettate per semplificare il passaggio da iPhone ad Android e portare con te la cronologia di WhatsApp.”

WhatsApp e il trasferimento da iOS ad Android 12 e Pixel: come funziona

La procedura resta quella indicata proprio durante la scorsa estate, richiedendo dunque l’utilizzo di un Cavo USB Type-C-Lightning. Mentre configurate il vostro smartphone Android o Pixel, vi sarà chiesto di effettuare una scansione di un QR Code.

In questo modo sarà avviata l’applicazione WhatsApp ed inizierà il trasferimento delle chat con i contenuti multimediali compresi. L’obiettivo è comunque quello di assicurare agli utenti che il trasferimento avvenga in sicurezza totale, proprio come ha precisato Google in una sua nota ufficiale:

“Il nostro team ha lavorato a stretto contatto con WhatsApp per garantire che i tuoi dati restino protetti durante il processo di trasferimento, in modo che nessun altro possa mai accedere alle tue informazioni e ai tuoi file WhatsApp. La cronologia di WhatsApp verrà semplicemente copiata dal tuo iPhone al tuo nuovo smartphone Android e ci assicureremo in automatico che tu non riceva nuovi messaggi sul vecchio dispositivo mentre è in corso il trasferimento.”