Vuoi trasferire la cronologia chat di WhatsApp e altri dati da iOS ad Android? In passato avresti dovuto fare affidamento su strumenti di terze parti che potrebbero funzionare o meno. Ora, WhatsApp sta lavorando su un modo per consentire agli utenti di trasferire e migrare i dati tra piattaforme.

La buona notizia è che la funzione è vicina al lancio, ma la cattiva notizia è che, a meno che tu non possieda un dispositivo Samsung o prevedi di acquistare i device Samsung Galaxy Z Fold 3 o Galaxy Z Flip 3 recentemente annunciati, dovrai aspettare il tuo turno. Al momento, non sappiamo quando la funzione sarà disponibile per ulteriori dispositivi e la società non ha espresso ancora nessun commento in merito.

WhatsApp: il trasferimento ti permetterà di spostare la cronologia della chat

WhatsApp ha fatto l’annuncio durante il lancio dei nuovi smartphone Samsung e ha rivelato che la funzione sarà esclusiva per i device Samsung prima che diventi disponibile per tutti gli altri dispositivi. La funzione consentirà agli utenti di trasferire la cronologia chat, nonché foto e memo vocali e sarà disponibile nelle prossime settimane. Controlla periodicamente gli aggiornamenti dell’applicazione per verificare le nuove funzionalità.

Per quanto riguarda coloro che si chiedono perché ci sia voluto così tanto tempo, secondo WhatsApp non è così facile o diretto come potresti pensare. Ciò è dovuto alla crittografia end-to-end utilizzata per proteggere i contenuti dei tuoi messaggi WhatsApp, il che significava lavoro aggiuntivo e la collaborazione tra WhatsApp, gli sviluppatori del sistema operativo e i produttori di smartphone.