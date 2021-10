Ottime occasioni per risparmiare sono nascoste direttamente all’interno del volantino Euronics, attivo però solamente in determinati e specifici punti vendita sul territorio nazionale, i quali prevedono la possibilità di acquisto, ma non sul sito ufficiale.

Come avete potuto intendere dal paragrafo precedente, le compravendite potranno essere completate solamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics SIEM, gli utenti che ne vorranno approfittare saranno costretti a recarsi personalmente presso gli stessi. In parallelo, ricordiamo comunque che tutti i prodotti sono distribuiti completamente sbrandizzati, e prevedono una garanzia legale della durata di 24 mesi.

Euronics: questi sono gli sconti da non perdere

euronics spinge gli utenti a risparmiare molto più del previsto sull’acquisto di uno smartphone legato alla fascia intermedia, ovvero con un prezzo che non va oltre i 300 euro effettivi. Tra i modelli assolutamente da non perdere, ad esempio segnaliamo Xiaomi Redmi 9T, Wiko Power U10, Wiko Y62, Oppo A53s, Xiaomi Redmi 9At, Oppo A94, Redmi 10, Realme 8i, Oppo A16, Oppo A74 e similari.

Indipendentemente dal prodotto selezionato, ricordiamo comunque che i prodotti sono distribuiti in versione no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore e non da un operatore telefonico. In parallelo, la garanzia di 24 mesi coprirà solamente i difetti di fabbrica, non gli eventuali danni accidentali causati dagli utenti.

Maggiori informazioni in merito al volantino Euronics citato nell’articolo, sono raccolte premendo il seguente link, si scopriranno tutte le singole offerte speciali.