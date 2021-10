Le migliori offerte di Bennet sono state attivate in questo periodo, promettono ai consumatori la possibilità di godere di un risparmio notevole su ogni singolo acquisto, avendo inoltre la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di prodotti in promozione.

Coloro che vorranno approfittare degli sconti, devono comunque sapere essere necessario recarsi personalmente in negozio, non sarà possibile godere dei medesimi prezzi tramite il sito ufficiale o recandosi presso altre realtà sul territorio nazionale. In parallelo, sottolineiamo comunque che i prodotti sono anche acquistabili con garanzia di 24 mesi, ed in versione no brand, nel caso in cui si trattasse di telefonia mobile.

Bennet: scoperti i nuovi prezzi bassi

Con il nuovo volantino Bennet gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare l’acquisto di uno smartphone di fascia alta, come l’Apple iPhone 11, pagandolo relativamente poco. Stiamo parlando di un modello non proprio recentissimo, data la sua presenza sul mercato da ormai qualche anno, tuttavia pensare di acquistarlo a soli 499 euro, lo rende ancora molto appetibile.

Sempre restando presso la medesima azienda, sottolineiamo la presenza di Apple MacBook Air, un notebook molto recente, in vendita nel periodo corrente a soli 949 euro, caratterizzato dal display retina da 13,3 pollici, e sopratutto dal processore Apple M1.

Per ogni altra informazione in merito al corrente volantino, e per conoscere da vicino l’intera campagna, raccomandiamo di aprire il sito ufficiale, sarà possibile visualizzare in ogni sua singola parte il volantino.