Il volantino Trony con le offerte più pazze della settimana promette agli utenti un risparmio incredibile con il quale potersi confrontare, sempre nell’ottica di raggiungere l’acquisto dei migliori prodotti in circolazione, spendendo il minimo indispensabile.

La campagna promozionale non si discosta particolarmente da quanto abbiamo visto in passato, infatti gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque in Italia, con la rimozione dei vincoli territoriali, in altre parole gli acquisti sono effettuabili davvero in ogni negozio, senza distinzioni. In aggiunta, ricordiamo comunque che i prodotti sono anche acquistabili con pagamento rateizzato, ma solo al superamento dei 199 euro di spesa.

Trony: quali sono le migliori offerte

Il meccanismo alla base del volantino Trony è davvero invidiabile, gli utenti hanno la possibilità di aggiungere al proprio carrello praticamente ciò che vogliono, senza doversi minimamente preoccupare dei modelli, o della tipologia della merce effettivamente da aggiungere. La campagna promozionale non pone vincoli o limitazioni, sia in termini di prezzo che di categorie merceologiche.

Una volta scelto praticamente ciò che si vuole, in cassa verrà direttamente applicato uno sconto effettivo del 18,03%, rispetto al valore finale dello scontrino. La riduzione non corrisponderà mai al 22%, per il semplice fatto che l’imposta non ha una incidenza così alta rispetto al listino del periodo, poiché viene applicata originariamente su un prezzo più basso (l’ultimo è composto appunto da listino + IVA).

Se volete conoscere la campagna da vicino, ricordatevi di aprire il sito ufficiale di Trony.