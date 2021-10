MediaWorld ha attivato in questi giorni una campagna promozionale dedicata al periodo di Halloween, arrivano difatti sconti molto interessanti, con i quali gli utenti si ritrovano a poter risparmiare molto più del previsto, garantendosi l’accesso ad alcuni dei prodotti più in voga del periodo.

Per godere delle medesime riduzioni, è importante sapere che sarà possibile recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio, oppure collegarsi al sito ufficiale dell’azienda stessa, con spedizione a pagamento presso il domicilio (in genere comunque non va oltre i 10 euro).

Se volete avere sul vostro smartphone i nuovi codici sconto Amazon, ricordatevi del canale telegram di TecnoAndroid.

MediaWorld: che sconti speciali

MediaWorld è assolutamente inarrestabile, fino al 31 ottobre ha lanciato una campagna promozionale che la vede scontare tantissimi smartphone, raggiungendo prezzi sempre più bassi e convenienti. Il modello di punta dell’intero volantino è chiaramente l’ottimo Samsung Galaxy S21+, un prodotto richiestissimo dal pubblico italiano e mondiale, oggi finalmente acquistabile a soli 790 euro (per il modello da 256GB di memoria interna).

Sempre restando nel mondo degli smartphone, segnaliamo la presenza di altre occasioni ugualmente interessanti, queste vanno a toccare Oppo Reno6 a 499 euro, Oppo A94 a 295 euro, Oppo A53s a 169 euro, Oppo A15 a 127 euro, Oppo A74 a 224 euro, Xiaomi 11T Pro a 699 euro (con incluso Xiaomi Mi Watch gratis), Xiaomi 11T a 549 euro, Redmi 10 a 229 euro, redmi 9T a 149 euro, Samsung Galaxy A52s a 469 euro, Galaxy A12 a 179 euro, Galaxy Z Flip a 1149 euro, Galaxy A03s a 159 euro e similari.

Tutte le altre offerte del volantino MediaWorld sono riassunte a questo link.