Oppo ha tagliato un traguardo decisamente importante, dopo pochissimi mesi dal superamento del primo milione di smartphone venduti in Italia, ecco che l’azienda ha raggiunto i due milioni, grazie anche all’apporto dei nuovi modelli lanciati più recentemente.

Ufficialmente sbarcata sul nostro paese nel 2018, l’azienda con il tempo è stata in grado di affermarsi nel panorama tecnologico italiano con prodotti innovativi, e di tendenza. La crescita è legata ad una costante ricerca della perfezione, a partire ad esempio dal design rivoluzionario, passando per le performance ad alto livello, mantenendo sempre i più alti standard possibili.

Ad oggi Oppo si posiziona come quarto produttore di smartphone al mondo, con l’Italia come primo mercato in Europa. A conferma del trend positivo, anche i dati di mercato GFK, sottolineano il 14% di market share a volume e l’8,9% a valore.

Oppo: raggiunti i 2 milioni di smartphone venduti

L’annuncio dell’ottimo traguardo raggiunto, arriva proprio a ridosso del lancio della Oppo reno6 Series, una gamma in grado di arricchire complessivamente l’ecosistema aziendale, e che punta su una delle artisti più affermate del nostro paese per la sua sponsorizzazione. Elodie è infatti la testimonial della campagna “Ogni Emozione merita un ritratto”, attualmente in onda sulle principali emittenti televisive.

Isabella Lazzini, chief marketing officer Oppo Italia, commenta così:” celebrare questo traguardo solamente dopo 6 mesi dal raggiungimento del primo milione in Italia, rappresenta sicuramente un momento ricco ed importante per la nostra azienda. Non possiamo che essere estremamente grati agli italiani per il loro supporto, e la riconoscenza del grande lavoro di ricerca e di innovazione dei nostri dispositivi”.