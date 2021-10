Iliad è uno degli operatori più conveniente, se non il più conveniente in assoluto, per tutti coloro che desiderano modificare il piano per la telefonia mobile. Il provider francese mette a disposizione di tutti i clienti la tariffa Giga 120. Questa promozione prevede un costo mensile di 9,99 euro con consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS più 120 Giga per la connessione internet.

Iliad, un vincolo legato alla promozione con 120 Giga

La promozione Giga 120 rappresenta un’occasione unica per i clienti che decidono di attivare una nuova SIM con Iliad, ma al netto della sua convenienza, presenza anche un limite. Questa tariffa infatti, almeno sulla carta, non è a disposizione dei già clienti Iliad. Il provider francese infatti non garantisce al suo pubblico l’opzione del cambio tariffa.

I clienti che decidono di sottoscrivere una SIM con Iliad accettano di default una piena corrispondenza tra il piano tariffario e la ricaricabile di base. Il provider infatti prevede un vincolo tra la ricaricabile scelta in sede di attivazione ed il profilo tariffario.

Una simile condizione va a svantaggio degli utenti Iliad della prima ora. Coloro che nei mesi scorsi hanno scelto di attivare la Giga 50 o Giga 40, allo stato attuale non possono passare alla più vantaggiosa offerta Giga 120 che prevede consumi molto più estesi.

Gli abbonati di Iliad che decidono passare alla Giga 120 devono necessariamente effettuare la sottoscrizione di una nuova rete e poi anche con la conseguente attivazione di un nuovo numero di telefono. Per l’attivazione della tariffa è possibile operare anche online.