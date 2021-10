Spaces è la funzionalità lanciata da Twitter in risposta all’ascesa di Clubhouse, la piattaforma incentrata sulla comunicazione tra utenti tramite messaggi vocali scambiati in “stanze” appositamente create. La novità di Twitter, rivolta inizialmente soltanto ad alcuni account selezionati in base al numero di follower, è adesso disponibile per tutti gli utenti della piattaforma.

Twitter Spaces adesso disponibile per tutti su iOS e Android!

Il successo di Clubhouse, ormai da qualche mese in declino, aveva indotto tutti i principali social a reagire procedendo con l’introduzione di novità che avrebbero potuto rendere l’esperienza utente quanto più interessante. La maggior parte delle piattaforme ha accolto la sfida decidendo di seguire quanto inaugurato da Clubhouse e quindi investendo sulle conversazioni vocali tra utenti. Il risultato per Twitter è stato il lancio di Spaces, la funzionalità che permette di creare stanze nelle quali è possibile avviare conversazioni tra utenti basate esclusivamente sui messaggi vocali.

La funzionalità lanciata da Twitter è stata inizialmente rivolta agli account iOS con almeno 600 follower. Da qualche giorno, invece, la novità diventa disponibile per tutti e sui dispositivi iOS e Android.

Le chat vocali hanno inizialmente attirato l’attenzione dei più, anche Telegram, Facebook, Instagram e altre realtà social hanno subito manifestato la loro volontà di valorizzare la comunicazione audio tra utenti e questi ultimi hanno apprezzato la novità in modo decisamente notevole. Negli ultimi mesi, però, il fenomeno Clubhouse sembra aver perso vigore, c’è da chiedersi dunque quale sarà la prossima trovata dei colossi del mondo Social per intrattenere i loro utenti!